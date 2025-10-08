المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بشرى سارة بعد الأهلي.. 3 خطوات أساسية لاستخراج تأشيرة أمريكا لمتابعة مصر بالمونديال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:59 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تأهله الرسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد انتصاره على جيبوتي.

وانتصر منتخب مصر على نظيره جيبوتي بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الفترة بين 11 يونيو حتى 19 يوليو من عام 2026.

بشرى سارة بعد الأهلي

سبق وتواجد النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو الماضي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأنهى النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، في المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط بعد أن تواجد في مجموعة ضمت أندية إنتر ميامي، بالميراس وبورتو.

وقتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، حقائق لاستخراج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتمكن المشجعين التواجد في الدولة المستضيفة للبطولة.

وتنطبق هذه الحقائق لاستخراج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل لمتابعة أحداث بطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد مشاركة منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وجاءت الـ3 حقائق التي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية كالتالي:

الحقيقة الأولى: تقدم بطلب للحصول على تأشيرتك في أي سفارة أمريكية حول العالم.

الحقيقة الثانية: معظم تأشيرات السياحة صالحة لمدة 10 سنوات.

الحقيقة الثالثة: لا يلزم وجود تذاكر حدث أو فندق أو طيران للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2026 ستقام بمركز كينيدي بالعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر أمريكا كأس العالم 2026

