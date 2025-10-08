حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر بحاجة لتحقيق الفوز من آخر جولتين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليصبح فارق النقاط مع بوكينا فاسو 5 نقاط كما هو وبالتالي في حال خسارة منتخب مصر في مباراته الأخيرة وفوز بوركينا سيظل منتخبنا الوطني في الصدارة ويتأهل مباشرة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد نسخ: "1934 و1990، و2018".

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

وبعد حسم التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، سيخوض منتخب مصر مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات ضد منتخب غينيا بيساو.

وسيلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز وصل منتخب مصر للنقطة 23 في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال، وظل الفارق مع بوركينا فاسو 5 نقاط، الذي تواجد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.