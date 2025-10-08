المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بعد التأهل لكأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد غينيا بيساو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 08/10/2025
منتخب مصر أمام جيبوتي

منتخب مصر أمام منتخب جيبوتي

حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر بحاجة لتحقيق الفوز من آخر جولتين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليصبح فارق النقاط مع بوكينا فاسو 5 نقاط كما هو وبالتالي في حال خسارة منتخب مصر في مباراته الأخيرة وفوز بوركينا سيظل منتخبنا الوطني في الصدارة ويتأهل مباشرة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد نسخ: "1934 و1990، و2018".

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

وبعد حسم التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، سيخوض منتخب مصر مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات ضد منتخب غينيا بيساو.

وسيلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز وصل منتخب مصر للنقطة 23 في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال، وظل الفارق مع بوركينا فاسو 5 نقاط، الذي تواجد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم جيبوتي صلاح

