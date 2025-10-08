مصر بين 4 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 إلى 19 منتخبًا، بعد صعود منتخب مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

لم يجد منتخب مصر أي صعوبة في ضمان صدارة جدول الترتيب في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ جمع 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.

ويخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات كأس العالم، الأحد المقبل، فيما من المتوقع أن تشهد احتفالية خاصة بمناسبة التأهل لمونديال 2026، حيث تقام على استاد القاهرة.

ونجح المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن في التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة، بعد أن ظهر في نسخ 1934 و1990 و2018 على الترتيب.

وأصبحت مصر رابع منتخب عربي يصعد لكأس العالم 2026 بعد المغرب وتونس في أفريقيا والأردن من آسيا.

وفيما يلي جميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم..

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)