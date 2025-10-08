المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:14 م 08/10/2025
منتخب مصر

من مباراة سابقة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ضمن منتخب مصر رقمًا قياسيًا عربيًا في منافسات كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما ضمن صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية بـ23 نقطة.

تأهل منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، مساء اليوم الأربعاء.

وصعد المنتخب المصري إلى المونديال المقام في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إثر الفوز هذا المساء (3-0) على جيبوتي في مباراة جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم.

ويظهر منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

رقم قياسي عربي في كأس العالم 2026

سجل تأهل منتخب مصر رقمًا قياسيًا عربيًا في كأس العالم 2026.

واستطاع المنتخب المصري أن يصبح رابع منتخب عربي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد المغرب وتونس والأردن.

ومن المؤكد أن يتأهل منتخب عربي خامس، على الأقل، إلى كأس العالم 2026، بالنظر إلى الملحق الآسيوي الذي يتضمن مجموعة عربية خالصة، حيث تتنافس منتخبات قطر والإمارات وعمان على بطاقة مونديالية.

ويتأهل متصدر مجموعة قطر والإمارات وعمان إلى كأس العالم 2026، ليصبح خامس منتخب عربي.

وإلى جانب ذلك، يتنافس المنتخبان السعودي والعراقي على بطاقة مونديالية أخرى من قارة آسيا، إذ يقعان ضمن مجموعة واحدة مع إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى منافسات كأس العالم.

ويملك المنتخب الجزائري أيضًا فرصة سهلة لحجز مكان في كأس العالم 2026، ما يعني أن العدد قد يصل في النهاية إلى 7 منتخبات عربية، مع إمكانية ارتفاعها إلى ثمانية، في انتظار الملحق العالمي الذي لم تتحدد ملامحه بعد.

وكان الرقم القياسي السابق بشأن عدد المنتخبات العربية في نسخة واحدة من كأس العالم، 4 منتخبات فقط، ما تحقق مرتين في آخر نسختين 2018 و2022.

- عرب كأس العالم 2018: مصر وتونس والسعودية والمغرب

- عرب كأس العالم 2022: تونس والمغرب والسعودية وقطر

- عرب كأس العالم 2026 حتى الآن: مصر وتونس والمغرب والأردن، إلى جانب واحد من (قطر وعمان والإمارات)

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026

إعلان

إعلان

