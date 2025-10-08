المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تحرج سيراليون في تصفيات كأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:20 م 08/10/2025
بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 1-0 على سيراليون في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقع هذه المباراة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني، الذي حقق الفوز أيضا على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة.

سجل محمد زوجرانا الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43، ليحسم منتخب بوركينا فاسو الفوز.

منتخب بوركينا حقق الفوز الخامس له في التصفيات الحالية، كما أنه تلقى هزيمة واحدة وتعادل 3 مرات.

وبهذا الفوز بات ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني كالتالي:

1- مصر برصيد 23 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 9 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر بحاجة للفوز في مباراة منتخب جيبوتي من أجل حسم التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، وهو ما تحقق بعدما انتصر بنتيجة 3-0.

مباراة بوركينا فاسو القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو سيراليون

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

