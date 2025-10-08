حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 1-0 على سيراليون في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقع هذه المباراة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني، الذي حقق الفوز أيضا على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة.

سجل محمد زوجرانا الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43، ليحسم منتخب بوركينا فاسو الفوز.

منتخب بوركينا حقق الفوز الخامس له في التصفيات الحالية، كما أنه تلقى هزيمة واحدة وتعادل 3 مرات.

وبهذا الفوز بات ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني كالتالي:

1- مصر برصيد 23 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 9 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر بحاجة للفوز في مباراة منتخب جيبوتي من أجل حسم التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، وهو ما تحقق بعدما انتصر بنتيجة 3-0.