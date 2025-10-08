عبر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تخطي جيبوتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وأقيمت أحداثه على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حديثه، عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الحمد لله، أشكر الجماهير المصرية الجميلة بمختلف انتماءاتها وأعمارها، فالكل يستحق الفرح، ولم يكن يصح أن نصل إلى كأس العالم ثلاث مرات فقط، وكان لابد أن تتأهل أجيال عديدة، ونتمنى أن نقوم بتعويض ذلك في المستقبل".

وأضاف حسام حسن: "الجيل الجديد المنضم حديثًا إلى المنتخب سيكتسب خبرات عديدة، وسيحمل المنتخب على عاتقه، ولا أحد يعمل منفردًا؛ فالمسؤولون، ثم الجماهير، واتحاد الكرة، والجهاز الفني، واللاعبون، لكلٍ منهم فضل في التأهل، وبدون الإدارة المساندة لن يكون هناك أي نجاح".

وأكمل: كل شخص يؤدي واجبه، محمود الجوهري وصل إلى كأس العالم وحقق كأس الأمم الأفريقية، وحسن شحاتة حقق البطولة ثلاث مرات، الاعتماد على المصريين القادرين على النجاح يؤدي إلى تحقيق الإنجازات".

حسام حسن يشكر الرئيس

قال حسام حسن: "سيادة الرئيس له دور في كل ما يحدث من إنجازات ونهضة، ونحن نعيش طفرة حقيقية، ولدينا رئيس كبير جدًا حمل على عاتقه عبئًا كبيرًا، وأعتقد أنه لم يكن لأحد أن يتحمله".

وأتم حديثه: "أتمنى أن أقابل الرئيس، ويشرفني ذلك كثيرًا، لأتحدث معه وأبارك له. نحن تحت أمر الشعب المصري، ويجب أن نساند بعضنا البعض، مصر بلد كبيرة، ويجب أن نصل إلى كأس العالم في كل مناسبة، بنا أو بدوننا".