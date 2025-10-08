المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المشاركة الرابعة.. منتخب مصر يستهدف الفوز الأول له في كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:13 م 08/10/2025
مصر

منتخب مصر

أحكم منتخب مصر قبضته على فرق مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، إذ نجح الفراعنة في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب مصر تأهل إلى كأس العالم 2026، بعد مرور 9 جولات من تصفيات أفريقيا للمونديال دون الانتظار لمواجهة الجولة العاشرة أمام غينيا بيساو، حيث حصد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

منتخب مصر يبحث عن فوزه الأول في كأس العالم

حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، ليبلغ مونديال 2026 بعد أن وصل من قبل في 1934 و1990 و2018.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إذ لم يسبق للفراعنة أن حققوا أي انتصار خلال النسخ الثلاث التي شاركوا فيها عبر أجيال مختلفة.

كأس العالم 1934

شارك منتخب مصر في مباراة واحدة بكأس العالم 1934 أمام المجر، وسقط في فخ الهزيمة بنتيجة (4-2)، حيث كان خروج المغلوب هو النظام السائد في المسابقة بذلك التوقيت.

كأس العالم 1990

خاض منتخب مصر 3 مباريات في كأس العالم 1990، وتعادل الفراعنة في مباراتين بينما كانت الهزيمة حاسمة في المواجهة الثالثة.

وتعادل منتخب مصر مع هولندا بهدف لكل فريق، ومع أيرلندا بدون أهداف، قبل أن يسقط الفراعنة في فخ الهزيمة أمام إنجلترا بهدف نظيف.

كأس العالم 2018

لم يتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز خلال مشاركته الثالثة في كأس العالم 2018، إذ سقط الفراعنة في فخ الهزيمة أمام أوروجواي بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره روسيا بنتيجة (3-1)، قبل أن يتعثر الفراعنة من جديد أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

 

