كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، سبب تغيير محمد الشناوي، الحارس الأساسي في مباراة جيبوتي.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ محمد الشناوي المباراة من بدايتها قبل أن يتم استبداله ويشارك بدلا منه مصطفى شوبير في الدقيقة 61.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "محمد الشناوي شعر بألم بسيط في العضلة الأمامية بين شوطي مباراة جيبوتي".

وأضاف: "الشناوي أبلغ حسام حسن بما يشعر به وطلب منه أن يتابعه في الشوط الثاني إذا ازداد الأمر".

وأنهى مدرب الحراس: "هذا ما حدث بالفعل وتم استبدال محمد الشناوي في الشوط الثاني من المباراة وشارك بدلا منه مصطفى شوبير".

وبهذه النتيجة، يظل فارق نقاط منتخب مصر مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات 5 نقاط، وبالتالي فإن الجولة الأخيرة التي سيلتقي فيها منتخب مصر مع غينيا بيساو ستكون بمثابة "تحصيل حاصل".