أبدى رباعي منتخب مصر محمد الشناوي، مهند لاشين، محمد هاني ومروان عطية، فخرهم بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 3-0 على جيبوتي في اللقاء الذي أقيم على استاد العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستضافت قناة أون سبورت 1 الرباعي بعد نهاية مباراة منتخب مصر وجيبوتي وقال مروان عطية: "إن شاء الله نستطيع تحقيق بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "أحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني واجتهد وأترك الأمور لربنا سبحانه وتعالى".

قبل أن يتحدث محمد هاني قائلًا: "اليوم عشنا فرحة كبيرة ولحظة سعيدة للغاية، من الطبيعي أن تكون مصر في كأس العالم بالأخص في وجود هذه المجموعة الجيدة من اللاعبين، ومن حقهم أيضا التتويج ببطولة كأس الأمم القادمة".

وواصل لاعب الأهلي: "التصفيات لم تكن سهلة إطلاقا وربنا كرمنا وصعدنا للمونديال".

وتابع: "الأجواء في كأس العالم للأندية لم تكن مثالية، ولم تكن مهيأة تمامًا لممارسة كرة القدم".

وزاد الظهير الأيمن: "بعض فرق أوروبا مثل ريال مدريد اشتكت من سوء حالة بعض الملاعب، كما أن الأجواء العامة لم تكن مهيأة لإخراج أفضل ما لدينا، لكن كل ذلك لا يُعد أعذارًا بالتأكيد".

أما محمد الشناوي فقال: "أبارك للجهاز الفني ولجميع اللاعبين لأننا كنا تحت الضغوط في الفترة الماضية، وكان لا بد أن نسعد جماهير منتخب مصر اليوم، وإن شاء الله نقدم ما علينا في كأس العالم القادم".

وأنهى مهند لاشين اللقاء قائلًا: "نحن فريق كبير ونستطيع بإذن الله التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية رغم صعوبة البطولة بكل تأكيد".