كينيا تخطف فوزًا ثمينًا من بوروندي في تصفيات المونديال

حقق منتخب كينيا فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب منتخب بوروندي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا والمكسيك وكندا.

ريان أوجام يقود كينيا لعبور بوروندي في تصفيات أفريقيا

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 عبر اللاعب ريان أوجام، ليمنح كينيا ثلاث نقاط مهمة ترفع رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث، خلف الجابون (19 نقطة) وكوت ديفوار المتصدر بـ20 نقطة.

وشهدت المباراة بداية صعبة للمنتخب البوروندي بعد طرد لاعبه بونفيلسكاليب بيمنيايمانا في الدقيقة الخامسة، ما أجبر الفريق على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما استغلته كينيا للسيطرة على مجريات اللعب وتحقيق الفوز.

وفي المقابل، تجمد رصيد بوروندي عند 10 نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير)، لتتضاءل فرصه في المنافسة على بطاقات التأهل.

وتستكمل منافسات المجموعة غدًا الجمعة، حيث يلتقي كوت ديفوار مع جزر سيشل، فيما يواجه منتخب الجابون نظيره جامبيا في مباراتين قد تحددان ملامح المنافسة على الصدارة.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا