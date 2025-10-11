انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر أمام غينيا بيساو، والتي ستجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم، بعد تفوقه أمام جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرت أحداثه لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات، لينضم الفراعنة إلى ركب رحلة المونديال 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره غينيا بيساو، غدًا الأحد في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

مصر بالزي الأحمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، عن ارتداء الفراعنة الطاقم الأساسي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

ويرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأخضر الخاص به أمام الفراعنة، في المباراة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات وفرض التعادل نفسه خلال مواجهتين.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع، برصيد 10 نقاط، إذ حقق الفريق الفوز في مواجهتين وتعادل في 4 مناسبات، وتلقى 3 هزائم.