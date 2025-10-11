المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

منتخب مصر بالزي الأحمر وغينيا بيساو بالأخضر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:32 م 11/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر أمام غينيا بيساو، والتي ستجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم، بعد تفوقه أمام جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرت أحداثه لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات، لينضم الفراعنة إلى ركب رحلة المونديال 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره غينيا بيساو، غدًا الأحد في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

مصر بالزي الأحمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، عن ارتداء الفراعنة الطاقم الأساسي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

ويرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأخضر الخاص به أمام الفراعنة، في المباراة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات وفرض التعادل نفسه خلال مواجهتين.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع، برصيد 10 نقاط، إذ حقق الفريق الفوز في مواجهتين وتعادل في 4 مناسبات، وتلقى 3 هزائم.

 

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم منتخب غينيا بيساو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

