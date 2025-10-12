أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة المواجهة المرتقبة بين بنين ونيجيريا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، في لقاء يعد من أهم مباريات الجولة الختامية الحاسمة للمجموعات.

ويقود أمين عمر المباراة حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد توفيق طلب مساعدًا ثانيًا، ومحمود البنا حكمًا رابعًا، بينما تم تعيين جوزيف دامو من سيشيل مراقبًا للحكام.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر على استاد جودسويل أكبابيو في بنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المنتظرة، إذ يتصدر منتخب بنين جدول المجموعة برصيد 17 نقطة، يليه جنوب أفريقيا بـ 15 نقطة، ثم نيجيريا في المركز الثالث بـ 14 نقطة، ورواندا رابعًا بـ 11 نقطة.

ويحتاج المنتخب النيجيري إلى تحقيق الفوز فقط لضمان التأهل، وسط منافسة ثلاثية محتدمة بين بنين وجنوب أفريقيا ونيجيريا على بطاقة الصعود المباشر أو التأهل عبر الملحق.

كما تشهد الجولة الأخيرة أيضًا مواجهة لا تقل أهمية، تجمع بين جنوب أفريقيا ورواندا، لتكون المباراتان حاسمتين في تحديد المتأهلين عن هذه المجموعة المثيرة.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن خصم ثلاث نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد إشراك لاعب غير موقوف، تيبوهو موكوينا، فى مواجهة ليسوتو التي جرت يوم 21 مارس الماضي ضمن المجموعة الثالثة.