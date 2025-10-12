المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

تشكيل الفراعنة ووجود صلاح.. أجواء ما قبل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:54 م 12/10/2025
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg

زوار "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم تغطية حصرية لما قبل مباراة منتخبنا الوطني ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

مصر وغينيا بيساو.. ليلة احتفالية بالصعود لكأس العالم

يسبق مباراة مصر وغينيا بيساو احتفالية خاصة على استاد القاهرة الدولي بمناسبة التأهل إلى كأس العالم.

وسيتم تنظيم حفلًا غنائيًا قبل اللقاء، وسيتم إحياءه النجمين حمادة هلال وأحمد سعد، وسيكون هناك بعض العروض الخاصة بالألعاب النارية.

نهاية سعيدة تنتظر منتخب مصر

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.

جاهزية استاد القاهرة

وأظهر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، جاهزية استاد القاهرة الدولي، لاستضافة المباراة الهامة، كما حضرت الجماهير لملعب المباراة لحضور الاحتفالية ثم المباراة الهامة لمنتخب مصر.

لرؤية الأجواء اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

قمصان اللاعبين

نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، صور قمصان لاعبي منتخب مصر الأول وجاءت كالتالي:

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، مصطفى محمد.

وصول المنتخب 

حضور صلاح

شهدت المباراة تواجد الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي ومروان عطية في المدرجات وذلك بعدما تم استبعادهم من مباراة غينيا بيساو لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة.

كما حرصت جماهير منتخب مصر على التواجد بكثرة لدعم اللاعبين بعد التأهل إلى مونديال 2026.

لافتة خاصة لحسن شحاته من جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو.. للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا

لمشاهدة وجود محمد صلاح اضغط هنا

لمتابعة المباراة اضغط هنا

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم غينيا بيساو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

9

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد توغل من زيزو ويمرر الكرة عرضية ويقابلها مصطفى محمد بتسديدة من أمام المرمى ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
