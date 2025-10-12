حرصت جماهير منتخب مصر على رفع لافتة قبل مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

رسالة الجماهير من مباراة غينيا بيساو

ورفعت الجماهير لافتة من مدرجات استاد القاهرة الدولي وعلقت عليها: "من هنا بدأ التاريخ.. ومن هنا يبدأ المجد".

نهاية سعيدة تنتظر منتخب مصر

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.