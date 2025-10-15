المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صلاح فقد الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:34 ص 15/10/2025
صلاح

محمد صلاح

فقد النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر، صدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واختتمت تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء الثلاثاء، بإقامة الجولة العاشرة والأخيرة، لتتضح ملامح الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى نهائيات المونديال.

وتأهلت منتخبات مصر، السنغال، جنوب أفريقيا، كاب فيردي، المغرب، كوت ديفوار، الجزائر، تونس، غانا إلى كأس العالم 2026، بعد تصدرهم للمجموعات التسع.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى الملحق العالمي، من قارة أفريقيا وهم، الجابون، الكونغو الديموقراطية، الكاميرون، ونيجيريا.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

كان هناك صراع آخر في ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، والذي كان يتصدره النجم المصري محمد صلاح قبل بداية الجولة العاشرة من التصفيات برصيد 9 أهداف.

وغاب صلاح عن مباراة منتخب مصر الأخيرة في التصفيات أمام غينيا بيساو، لإراحته بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026.

واستغل النجم الجزائري محمد الأمين عمورة غياب صلاح، ليحسم صدارة ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، برصيد 10 أهداف.

وسجل عمورة هدفي منتخب الجزائر أمام أوغندا في الجولة العاشرة، ليقود "محاربي الصحراء" لتحقيق الفوز وليضمن لنفسه لقب هداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وجاء الترتيب النهائي لهداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 كالتالي:

1- محمد الأمين عمورة (الجزائر): 10 أهداف.

2- محمد صلاح (مصر): 9 أهداف.

3- دينيس بوانجا (الجابون): 8 أهداف.

4- كاموري دومبيا (مالي): 8 أهداف.

5- جوردان أيو (غانا): 7 أهداف.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر الجزائر محمد صلاح تصفيات كأس العالم 2026 عمورة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

