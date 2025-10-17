المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل 49 يومًا من قرعة المونديال.. منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:04 م 17/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تقدم منتخب مصر الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري، الذي أعلنه منذ قليل.

تقدم مصر في تصنيف فيفا

الاتحاد الدولي أعلن عبر موقعه الرسمي، تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر الجاري، وقبل الأخير فيما يتعلق بإجراء قرعة كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز في التصنيف العالمي، ليصبح في المرتبة 32، فيما استمر الثالث داخل قارة أفريقيا.

يأتي ذلك قبل 49 يومًا من إجراء قرعة كأس العالم، 5 ديسمبر المقبل في واشنطن، علمًا بأن تصينف نوفمبر المحدد له 21 من الشهر القادم، هو الذي سيؤخذ به في قرعة المونديال.

وجاء تقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعد انتصاري جيبوتي وغينيا بيساو، خلال تصفيات كأس العالم، التي أقيمت خلال أكتوبر الجاري.

تراجع المغرب

فيما تراجع منتخب المغرب مركزًا للوراء، ليصبح بالمرتبة 12، بينما تقدمت منتخبات الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار، تونس ومالي، عدة مراكز في التصنيف العالمي.

وجاء أكبر تقدم في المراكز لتصنيف فيفا لشهر أكتوبر الجاري، من نصيب منتخب النيجر، الذي تقدم 9 مراكز.

وعلى المستوى العالمي، استمر منتخب إسبانيا في المركز الأول، فيما ارتقت الأرجنتين إلى مركز الوصافة، وتراجعت فرنسًا للمركز الثالث، بينما قفزت ألمانيا لتدخل ضمن الـ10 الأوائل.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم تصنيف فيفا قرعة كأس العالم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

