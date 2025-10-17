تقدم منتخب مصر الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري، الذي أعلنه منذ قليل.

تقدم مصر في تصنيف فيفا

الاتحاد الدولي أعلن عبر موقعه الرسمي، تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر الجاري، وقبل الأخير فيما يتعلق بإجراء قرعة كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز في التصنيف العالمي، ليصبح في المرتبة 32، فيما استمر الثالث داخل قارة أفريقيا.

يأتي ذلك قبل 49 يومًا من إجراء قرعة كأس العالم، 5 ديسمبر المقبل في واشنطن، علمًا بأن تصينف نوفمبر المحدد له 21 من الشهر القادم، هو الذي سيؤخذ به في قرعة المونديال.

وجاء تقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعد انتصاري جيبوتي وغينيا بيساو، خلال تصفيات كأس العالم، التي أقيمت خلال أكتوبر الجاري.

تراجع المغرب

فيما تراجع منتخب المغرب مركزًا للوراء، ليصبح بالمرتبة 12، بينما تقدمت منتخبات الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار، تونس ومالي، عدة مراكز في التصنيف العالمي.

وجاء أكبر تقدم في المراكز لتصنيف فيفا لشهر أكتوبر الجاري، من نصيب منتخب النيجر، الذي تقدم 9 مراكز.

وعلى المستوى العالمي، استمر منتخب إسبانيا في المركز الأول، فيما ارتقت الأرجنتين إلى مركز الوصافة، وتراجعت فرنسًا للمركز الثالث، بينما قفزت ألمانيا لتدخل ضمن الـ10 الأوائل.