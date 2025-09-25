المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
البرازيل بلا نيمار.. أساطير السامبا ترد على قرار أنشيلوتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:40 م 25/09/2025
رونالدو ونيمار

النجم نيمار دا سيلفا والظاهرة رونالدو

ما زال مستقبل النجم نيمار دا سيلفا مع المنتخب البرازيلي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية البرازيلية، بعد استبعاده من القائمة الأخيرة التي أعلنها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بداعي الأسباب الفنية والبدنية.

كافو: لم يعد الأمل الوحيد

النجم السابق للسيليساو وقائد المنتخب السابق، كافو، عبر عن دعمه لقرار أنشيلوتي خلال حفل توقيع سيرته الذاتية بمدينة فيتوريا.

وقال في تصريحات لصحيفة جازيتا: "لو سألتني هذا السؤال قبل خمس سنوات، لقلت إن أملنا الوحيد هو نيمار، لم يعد الأمر كذلك، لخمسة عشر عاماً كان النجم الأول للبرازيل، لكن لا أحد يفوز بكأس العالم بمفرده، اليوم لم يعد قادراً على لعب ثلاث مباريات متتالية بنفس الوتيرة".

ورغم ذلك، أبدى بطل العالم تفاؤله بقدرة نيمار على العودة إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم المقبلة إذا استعاد لياقته وحافزه، مؤكداً: "إذا كان مركزاً، سليماً بدنياً، ومتحفزاً، سيبقى من بين الأفضل في العالم".

رونالدو: لا بديل عن نيمار

على النقيض، أبدى الظاهرة رونالدو نازاريو تمسكه بدور نيمار الأساسي في المنتخب الوطني، حيث قال في إحدى الفعاليات: "إنه لاعب لا غنى عنه، لا يوجد بديل يشبهه، من يعتقد أنه يهمل تعافيه البدني يبالغ كثيراً، العودة من الإصابة صعبة، وهو يسير وفق الجدول الزمني الموضوع له، إذا كان في كامل جاهزيته بالمونديال، سنكون أقوى بكثير".

فامبيتا: حتى بـ70% أفضل من الجميع

أما فامبيتا، لاعب باريس سان جيرمان السابق، فاختار منح نيمار ثقته الكاملة، حيث صرح لصحيفة جلوبو: "نيمار لم يعد شاباً، والإصابات أثرت عليه كثيراً، لكن إذا استعاد 70% فقط من لياقته، سيبقى أفضل من باقي اللاعبين مجتمعين، المشكلة أن كثيرين من الجيل الحالي غير معروفين حتى للجماهير".

وأضاف ساخراً: "لو مر 12 لاعباً من القائمة الحالية في الشارع بقبعات، فلن يتعرف عليهم أحد، حتى أنا أعمل في كرة القدم، ولن أميزهم بسهولة".

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
كأس العالم البرازيل رونالدو أنشيلوتي المنتخب البرازيلي نيمار كافو فامبيتا إصابة نيمار

