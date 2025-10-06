المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التوصل لاتفاق مع بيلسا.. فالفيردي يغيب عن قائمة أوروجواي في توقف أكتوبر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:51 ص 06/10/2025
فالفيردي

فالفيردي

يغيب النجم الأورجوياني فيدي فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

ويخوض منتخب أوروجواي مباراتين وديتين في توقف شهر أكتوبر، أمام الدومينيكيان في 10 أكتوبر الجاري، وأمام أوزبكستان في 13 من الشهر ذاته.

التوصل لاتفاق مع بيلسا

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدي فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد، لن يسافر مع منتخب أوروجواي إلى ماليزيا لخوض مباراتين وديتين أمام الدومينيكان وأوزبكستان في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لاعب خط الوسط توصل لاتفاق مع مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي، من أجل عدم التواجد في قائمة منتخب بلاده للحصول على فترة راحة أكبر.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن من المؤكد أن فالفيردي سيتواجد في فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر خلال المباراتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويعتبر غياب فالفيردي عن منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر، فرصة للحصول على الراحة واستعادة مستواه مرة أخرى استعدادا للتحديات المقبلة لفريقه وأبرزها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

ريال مدريد أوروجواي الدوري الإسباني فالفيردي مارسيلو بيلسا

