كلام فى الكورة
مباريات اليوم السبت.. الأهلي يفتتح مشواره في بطولة أفريقيا لليد.. ومعركة بين صربيا وألبانيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:42 ص 11/10/2025
يد الأهلي

منتخب صربيا - صورة أرشيفية

يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة، على الصعيدين العربي والأوروبي، في رحلة البحث عن التأهل إلى كأس العالم 2026، تزامنًا مع مساعي الأهلي للتتويج ببطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره أيرلندا، في ظل تقارب فرص التأهل إلى المونديال، بينما تصطدم إسبانيا بجورجيا المدججة بالنجوم، والباحثة هي الأخرى عن بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويشتعل الحماس مساء اليوم السبت، حين يواجه منتخب صربيا نظيره ألبانيا، في مباراة عُرفت تاريخيًا بمدى قوتها.

في الجانب الآخر، يواجه فريق الأهلي نظيره ميكال، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، حيث تطمح كتيبة ديفيد ديفيز لتعويض الخسارة الأخيرة في بطولة العالم.

مباريات اليوم السبت

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس العالم تحت 20 عامًا

- إسبانيا × كولومبيا - الحادية عشرة مساءً - بي إن سبورت 1

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

- بلغاريا × تركيا - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورت 7

- البرتغال ×أيرلندا - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورت 5

- إسبانيا × جورجيا - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورت 3

- إستونيا × إيطاليا - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورت 4

- صربيا × ألبانيا - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورت 6

تصفيات كأس العالم (آسيا)

- الإمارات × عمان - الثامنة والربع - بي إن سبورت 1

- العراق × إندونيسيا - العاشرة والنصف - بي إن سبورت 2

بطولة أفريقيا للأندية (كرة يد)

- الأهلي × ميكال - السادسىة مساءً

