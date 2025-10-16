المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الإخفاق في التأهل للمونديال.. كلويفرت يرحل عن منتخب إندونيسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:52 ص 16/10/2025
كلويفرت

باتريك كلويفرت

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم انفصاله بالتراضي عن باتريك كلويفرت مدرب المنتخب الوطني، بعدما تلاشى حلم التأهل لكأس العالم 2026.

كان منتخب إندونيسيا يتطلع للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عن هولندا في 1949، لكنه فشل في اجتياز مرحلة الملحق الآسيوي (الدور الرابع من التصفيات).

وخسر المنتخب الإندونيسي أمام السعودية والعراق في مرحلة الملحق خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وقال الاتحاد الإندونيسي في بيان رسمي: "بعد مناقشة مفتوحة وكاملة ومحترمة، اتفق الطرفان على إنهاء هذه الشراكة (مع كلويفرت)".

وأضاف: "تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار تقييم شامل لبرنامج تدريب وتطوير كرة القدم الوطنية"، من دون أن يذكر اتحاد الكرة خليفة المدرب.

وتعاقد الاتحاد الإندونيسي مع كلويفرت لاعب ميلان وأياكس وبرشلونة السابق في يناير الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في 2027.

ومنذ انتهاء مسيرته كلاعب في 2008، شغل كلويفرت عدة مناصب مختلفة مع أندية ومنتخبات، أبرزها باريس سان جيرمان وهولندا والكاميرون وأياكس أمستردام.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب إندونيسيا باتريك كلويفرت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

