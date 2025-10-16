أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم انفصاله بالتراضي عن باتريك كلويفرت مدرب المنتخب الوطني، بعدما تلاشى حلم التأهل لكأس العالم 2026.

كان منتخب إندونيسيا يتطلع للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عن هولندا في 1949، لكنه فشل في اجتياز مرحلة الملحق الآسيوي (الدور الرابع من التصفيات).

وخسر المنتخب الإندونيسي أمام السعودية والعراق في مرحلة الملحق خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وقال الاتحاد الإندونيسي في بيان رسمي: "بعد مناقشة مفتوحة وكاملة ومحترمة، اتفق الطرفان على إنهاء هذه الشراكة (مع كلويفرت)".

وأضاف: "تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار تقييم شامل لبرنامج تدريب وتطوير كرة القدم الوطنية"، من دون أن يذكر اتحاد الكرة خليفة المدرب.

وتعاقد الاتحاد الإندونيسي مع كلويفرت لاعب ميلان وأياكس وبرشلونة السابق في يناير الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في 2027.

ومنذ انتهاء مسيرته كلاعب في 2008، شغل كلويفرت عدة مناصب مختلفة مع أندية ومنتخبات، أبرزها باريس سان جيرمان وهولندا والكاميرون وأياكس أمستردام.

