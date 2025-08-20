المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"لإنقاذ الأرواح في غزة".. النرويج تتضامن مع فلسطين بعائدات مباراة الكيان الصهيوني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:17 م 20/08/2025
فلسطين

فلسطين

اتخذ الاتحاد النرويجي لكرة القدم موقفًا شجاعًا بدعم الفلسطينيين من خلال الأرباح المنتظرة من وراء مباراة الكيان الصهيوني بتصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة النرويج ضد الكيان الصهيوني يوم السبت الموافق 11 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكدت ليزه كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم في تصريحات لقناة NRK أنه سيتم التبرع بالعائدات من مبيعات التذاكر الخاصة بمباراة الكيان الصهيوني للأعمال الخيرية.

وأضافت: "لا يمكننا نحن، ولا أي منظمة أخرى، أن نتعامل بلامبالاة مع المعاناة الإنسانية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ وقت طويل".

وأكملت: "نرغب في التبرع بالعائدات إلى منظمة إنسانية تنقذ الأرواح يوميًا في غزة وتقدم مساعدات طارئة مباشرة على الأرض".

وتضم المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كل من النرويج، الكيان الصهيوني، إيطاليا، إستونيا، مولدوفا.

طالع ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 من هنا

فلسطين تصفيات كأس العالم 2026 الكيان الصهيوني الاتحاد النرويجي

