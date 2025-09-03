دعا جول كوندي، مدافع فريق برشلونة ومنتخب فرنسا، المسؤولين عن تنظيم منافسات كرة القدم إلى إعادة تقييم جدول المباريات المزدحم، محذرا من تأثيره وخطورته على اللاعبين.

وفي حديثه قبل بداية مشوار منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام أوكرانيا وأيسلندا، قال كوندي إن جدول المباريات الذي يزداد ازدحاما يؤثر سلبا على اللاعبين.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، لدينا عائلات، أفكر أيضا في جميع الأشخاص الذين يعملون حول كرة القدم والذين يكونون أحيانا ضحايا هذه الوتيرة التي لا هوادة فيها".

وأوضح: "في بعض الأحيان، عندما نبالغ في الأشياء، نتوقف عن تقديرها، عندما نرى الكثير من الأشياء، لا نعطيها نفس الأهمية، وهذا ما يحدث مع كرة القدم، إنه الاستهلاك المفرط".

وأتم: "هذه أمور نحتاج إلى وضعها في سياقها الصحيح، وأعتقد أنها بحاجة إلى تغيير".

ويلعب منتخب فرنسا مع نظيره الأوكراني في بولندا يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي "الديوك" مع أيسلندا في باريس يوم الثلاثاء القادم.

