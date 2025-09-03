المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لدينا عائلات".. كوندي يحذر من خطورة جدول المباريات المزدحم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:24 م 03/09/2025
جول كوندي لاعب برشلونة

جول كوندي

دعا جول كوندي، مدافع فريق برشلونة ومنتخب فرنسا، المسؤولين عن تنظيم منافسات كرة القدم إلى إعادة تقييم جدول المباريات المزدحم، محذرا من تأثيره وخطورته على اللاعبين.

وفي حديثه قبل بداية مشوار منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام أوكرانيا وأيسلندا، قال كوندي إن جدول المباريات الذي يزداد ازدحاما يؤثر سلبا على اللاعبين.

بسبب يونايتد.. دموع أنتوني تغمر حفل تقديمه في بيتيس

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، لدينا عائلات، أفكر أيضا في جميع الأشخاص الذين يعملون حول كرة القدم والذين يكونون أحيانا ضحايا هذه الوتيرة التي لا هوادة فيها".

وأوضح: "في بعض الأحيان، عندما نبالغ في الأشياء، نتوقف عن تقديرها، عندما نرى الكثير من الأشياء، لا نعطيها نفس الأهمية، وهذا ما يحدث مع كرة القدم، إنه الاستهلاك المفرط".

برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج

وأتم: "هذه أمور نحتاج إلى وضعها في سياقها الصحيح، وأعتقد أنها بحاجة إلى تغيير".

ويلعب منتخب فرنسا مع نظيره الأوكراني في بولندا يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي "الديوك" مع أيسلندا في باريس يوم الثلاثاء القادم.

جدول مباريات اليوم 

برشلونة منتخب فرنسا جول كوندي

