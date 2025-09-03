المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليروي ساني: أثق في العودة لقائمة ألمانيا.. وأعلم ما يريده ناجلسمان

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:15 م 03/09/2025
ليروي ساني

ليروي ساني

لا يشعر ليروي ساني لاعب جالاتا سراي التركي بالحزن لعدم انضمامه لقائمة منتخب ألمانيا، لخوض أول مباراتين بتصفيات كأس العالم 2026.

ورحل ساني عن بايرن ميونخ هذا الصيف، لينتقل إلى جالاتا سراي، فيما أكد اللاعب لصحيفة "بيلد" الألمانية أنه واثق من استدعائه خلال المباريات المقبلة، وأنه سيكون ضمن القائمة التي تخوض نهائيات كأس العالم.

وبدوره قال يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا إن ساني عليه أن يقدم المزيد وترك انطباع مميز، وذلك في حديثه عن أسباب عدم ضمه لقائمة المنتخب قبل مواجهة سلوفاكيا يوم الخميس، والتي تعقبها مباراة يوم الأحد مع أيرلندا الشمالية.

وأكد ساني أن الحديث مع ناجلسمان دائما ما يكون إيجابيا لأنه شخص منفتح وصادق، وأن هذا ما يقدره فيه.

وأضاف "أعلم ما يريد (ناجلسمان) أن يراه مني، والآن بالتأكيد الكرة في ملعبي".

وأوضح ساني أنه يتوقع تحسنا في مستواه بعد فترة التوقف الدولي، مع انطلاق دوري أبطال أوروبا أيضا في منتصف سبتمبر.

 

منتخب ألمانيا جالاتا سراي تصفيات كأس العالم 2026 ليروي ساني

