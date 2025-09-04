المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات المونديال.. ويلز يتجاوز كازاخستان ويخطف صدارة المجموعة العاشرة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:03 م 04/09/2025
ويلز

ويلز تحقق فوز ثمين خارج الديار

نجح منتخب ويلز في تحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب مضيفه منتخب كازاخستان بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هدف مور يمنح ويلز فوزًا ثمينًا في كازاخستان

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر المهاجم كيفر مور في الدقيقة 24، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية عززت من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

سحب شارة بلجيكا من دي بروين

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الويلزي رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات ليتصدر المجموعة العاشرة بشكل مؤقت، متقدمًا بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية التي تملك 8 نقاط من 4 مباريات فقط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين، في حين تجمد رصيد كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الرابع بعد خوضه 4 لقاءات.

يذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض وصيف الترتيب الملحق الأوروبي المؤهل إلى البطولة.

كوناتي يشارك في تدريبات منتخب فرنسا

تصفيات كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا منتخب ويلز منتخب كازاخستان مقدونيا الشمالية كيفر مور المجموعة العاشرة الملحق الأوروبي

