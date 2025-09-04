نجح منتخب ويلز في تحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب مضيفه منتخب كازاخستان بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هدف مور يمنح ويلز فوزًا ثمينًا في كازاخستان

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر المهاجم كيفر مور في الدقيقة 24، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية عززت من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الويلزي رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات ليتصدر المجموعة العاشرة بشكل مؤقت، متقدمًا بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية التي تملك 8 نقاط من 4 مباريات فقط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين، في حين تجمد رصيد كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الرابع بعد خوضه 4 لقاءات.

يذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض وصيف الترتيب الملحق الأوروبي المؤهل إلى البطولة.

