تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بعدما تأكد غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لفترة طويلة، عقب إصابته في الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في الفوز على أوكرانيا 2-0 بتصفيات كأس العالم 2026.

غياب ديمبيلي 6 أسابيع يربك حسابات باريس

ووفقًا لتقارير RMC Sport، سيبتعد ديمبيلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع، ما يعني غيابه عن عدد من المباريات الحاسمة للفريق الباريسي، أبرزها مواجهة أتالانتا بيرغامو في إياب دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر المقبل.

وتزداد معاناة حامل لقب دوري الأبطال مع احتمالية غياب زميله ديزيريه دويه أيضًا، الذي يعاني من تراجع بدني ومن غير المرجح أن يلحق بموقعة أتالانتا، إلى جانب مباراة الدوري الفرنسي أمام لنس في الرابع من الشهر نفسه.

موقف حرج قبل جدول ناري

هذا الغياب المزدوج يضع الجهاز الفني للنادي الباريسي في موقف حرج قبل جدول ناري يشمل مواجهة مرسيليا في 21 سبتمبر، وأتالانتا في 17 سبتمبر، ثم برشلونة في الأول من أكتوبر، يليها ليل في الخامس من الشهر ذاته.

ولم تخف إدارة باريس سان جيرمان استياءها من طريقة التعامل مع إصابة ديمبيلي، خاصة بعد أن شارك اللاعب مع المنتخب رغم معاناته من إصابة سابقة أمام تولوز، ما أثار جدلًا حول التنسيق بين النادي والجهاز الفني لفرنسا.