المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب ديمبيلي فترة طويلة.. ضربة مزدوجة لباريس قبل استئناف دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:14 م 06/09/2025
ديمبلي منتخب فرنسا

غياب ديمبيلي يربك حسابات باريس

تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بعدما تأكد غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لفترة طويلة، عقب إصابته في الفخذ الأيمن خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في الفوز على أوكرانيا 2-0 بتصفيات كأس العالم 2026.

غياب ديمبيلي 6 أسابيع يربك حسابات باريس

ووفقًا لتقارير RMC Sport، سيبتعد ديمبيلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع، ما يعني غيابه عن عدد من المباريات الحاسمة للفريق الباريسي، أبرزها مواجهة أتالانتا بيرغامو في إياب دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر المقبل.

وتزداد معاناة حامل لقب دوري الأبطال مع احتمالية غياب زميله ديزيريه دويه أيضًا، الذي يعاني من تراجع بدني ومن غير المرجح أن يلحق بموقعة أتالانتا، إلى جانب مباراة الدوري الفرنسي أمام لنس في الرابع من الشهر نفسه.

موقف حرج قبل جدول ناري

هذا الغياب المزدوج يضع الجهاز الفني للنادي الباريسي في موقف حرج قبل جدول ناري يشمل مواجهة مرسيليا في 21 سبتمبر، وأتالانتا في 17 سبتمبر، ثم برشلونة في الأول من أكتوبر، يليها ليل في الخامس من الشهر ذاته.

ولم تخف إدارة باريس سان جيرمان استياءها من طريقة التعامل مع إصابة ديمبيلي، خاصة بعد أن شارك اللاعب مع المنتخب رغم معاناته من إصابة سابقة أمام تولوز، ما أثار جدلًا حول التنسيق بين النادي والجهاز الفني لفرنسا.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم باريس سان جيرمان منتخب فرنسا عثمان ديمبلي كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات