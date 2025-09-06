لم يجد المنتخب البرتغالي أي صعوبة في اكتساح مضيفه أرمينيا، بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في مباراة جمعتهما على ملعب فازكين سركيسيان الجمهوري ضمن افتتاحية مشوارهما في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويظهر منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم أرمينيا وأيرلندا والمجر.

منتخب البرتغال يكتسح أرمينيا

افتتح المنتخب البرتغالي أهدافه عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 10، من ضربة رأسية، إثر عرضية لجواو كانسيلو.

وأضاف كريستيانو رونالدو هدفًا ثانيًا لمنتخب البرتغال في الدقيقة 21، إثر تسديدة على يسار حارس أرمينيا، بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيدرو نيتو.

وواصل منتخب البرتغال سيطرته ليسجل هدفًا ثالثًا من توقيع جواو كانسيلو في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل رونالدو هدفًا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في حدود الدقيقة 46، لتتقدم البرتغال برباعية نظيفة.

واختار مدرب البرتغال استبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 58 ليشارك المهاجم جونزالو راموس بدلًا منه.

واستمرت أفضلية البرتغال على أرمينيا، ليحرز جواو فيليكس هدفًا خامسًا في الدقيقة 62.

وأصبح رونالدو ثانيًا في ترتيب الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم في جميع القارات، برصيد 38 هدفًا، متخطيًا ليونيل ميسي بفارق هدفين، ومتأخرًا بهدف وحيد عن كارلوس رويز من جواتيمالا.

كما عزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات كرة القدم بـ140 هدفًا دوليًا.