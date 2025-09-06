المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويتفوق على ميسي في تصفيات المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:19 م 06/09/2025
رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

لا يبدو أن العمر قادر على إيقاف كريستيانو رونالدو، فالنجم البرتغالي الذي بلغ الأربعين عامًا ما زال يبرهن على أنه أحد أعظم المهاجمين في التاريخ.

رونالدو يواصل التألق مع البرتغال في سن الأربعين

وخلال مواجهة البرتغال أمام أرمينيا المقامة حاليًا في تصفيات كأس العالم 2026، خطف رونالدو الأضواء مجددًا بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة رائعة، بعد تمريرة متقنة من جواو كانسيلو أنهاها بتسديدة طائرة مذهلة.

قبل أن يسجل الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حاول حارس المرمى التصدي لها، لكنها استقرت في الشباك.

رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم في كرة القدم

بذلك، رفع رونالدو رصيده إلى 140 هدفًا دوليًا في 222 مباراة مع المنتخب.

كما تقدم على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق هدافي تصفيات كأس العالم، بفارق هدفين.

وبات رونالدو يمتلك 38 هدفًا في التصفيات، خلف المتصدر التاريخي كارلوس رويز نجم جواتيمالا السابق (39 هدفًا)، ليصبح على بعد هدفين فقط من تحطيم الرقم القياسي.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

