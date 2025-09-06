المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بكاء طفل بسبب رونالدو.. والدون يعاقب أرمينيا بـ 3 أرقام (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

09:28 م 06/09/2025
دخل أحد الأطفال في بكاء بسبب مشاهدته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل لقاء أرمينيا في تصفيات أوروبا المؤهِّلة لكأس العالم 2026.

واصطحب قائد منتخب البرتغال أحد الأطفال إلى أرض الملعب، وخلال النشيد الوطني دخل الطفل في بكاء بسبب فرحته بمشاهدة قائد فريق النصر السعودي.

واستطاع المنتخب البرتغالي أن يحقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على نظيره الأرميني، في المجموعة السادسة، والتي تضم كلاً من منتخبات: المجر، جمهورية أيرلندا، أرمينيا.

رونالدو يحقق 3 أرقام قياسية

وصل النجم البرتغالي إلى 942 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية، ليواصل رحلته من أجل الوصول إلى الهدف رقم 1000.

وجاءت أهداف رونالدو كالتالي: 450 هدفًا مع ريال مدريد، 145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، 140 هدفًا مع البرتغال، 101 هدف مع النصر، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.

كما نجح قائد المنتخب البرتغالي في التسجيل مع منتخب بلاده للموسم الـ23 على التوالي.

موعد مباراة البرتغال والمجر

من المقرر أن تُقام مباراة المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية ضد نظيره المجري، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة ألبوم بكاء الطفل بسبب رونالدو.. اضغط هنا، أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

تصفيات كأس العالم رونالدو النصر أرمينيا

