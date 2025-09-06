لم تكن مواجهة البرتغال أمام أرمينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 مجرد مباراة عادية، بل تحولت إلى ليلة استثنائية حملت رسائل مؤثرة، أبرزها حضور الرقم (21) تكريمًا لذكرى ديوجو جوتا، نجم ليفربول السابق، الذي رحل في حادث مأساوي قبل أسابيع.

نيفيز يخلد ذكرى جوتا و رونالدو يسجل في الدقيقة 21

قبل صافرة البداية، خطف روبين نيفيز الأنظار بعدما ارتدى القميص رقم 21، تخليدًا لصديقه المقرب جوتا، الذي كان يرتدي الرقم ذاته مع منتخب البرتغال. المشهد حمل أبعادًا عاطفية عميقة، حيث ظهر التأثر واضحًا على نيفيز والجماهير التي رفعت صور اللاعب الراحل في المدرجات.

المباراة واصلت كتابة القصة عندما وقع كريستيانو رونالدو على هدف مذهل في الدقيقة 21، ليضيف لمسة رمزية أكدت أن روح جوتا كانت حاضرة بقوة في يريفان.

وزاد جواو كانسيلو من قيمة التكريم حين احتفل على طريقة صديقه الراحل، في لقطة تفاعل معها الجمهور بحرارة.

لحظة صادقة تؤكد أن الرقم 21 سيبقى حاضرًا مع البرتغال

الجماهير البرتغالية لم تكتفِ بالتصفيق، بل رفعت لافتات ضخمة لصور جوتا، في مشهد مؤثر أبرز حجم الحب الذي يحظى به اللاعب، سواء داخل الملعب أو خارجه.

بهذه اللحظات، بدا أن البرتغال لم تبدأ فقط رحلة جديدة نحو المونديال، بل استهلت مشوارها برسالة إنسانية راقية: أن رقم (21) سيظل حاضرًا في قلوب اللاعبين والجماهير، مهما غاب صاحبه عن الملاعب.

