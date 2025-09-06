المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرقم 21 لم يغب.. كيف حضر جوتا في أولى مباريات البرتغال بتصفيات المونديال؟ (صور)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:55 م 06/09/2025
نيفيز وجوتا

نيفيز وصديقة الراحل جوتا

لم تكن مواجهة البرتغال أمام أرمينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 مجرد مباراة عادية، بل تحولت إلى ليلة استثنائية حملت رسائل مؤثرة، أبرزها حضور الرقم (21) تكريمًا لذكرى ديوجو جوتا، نجم ليفربول السابق، الذي رحل في حادث مأساوي قبل أسابيع.

نيفيز يخلد ذكرى جوتا ورونالدو يسجل في الدقيقة 21

قبل صافرة البداية، خطف روبين نيفيز الأنظار بعدما ارتدى القميص رقم 21، تخليدًا لصديقه المقرب جوتا، الذي كان يرتدي الرقم ذاته مع منتخب البرتغال. المشهد حمل أبعادًا عاطفية عميقة، حيث ظهر التأثر واضحًا على نيفيز والجماهير التي رفعت صور اللاعب الراحل في المدرجات.

المباراة واصلت كتابة القصة عندما وقع كريستيانو رونالدو على هدف مذهل في الدقيقة 21، ليضيف لمسة رمزية أكدت أن روح جوتا كانت حاضرة بقوة في يريفان.

وزاد جواو كانسيلو من قيمة التكريم حين احتفل على طريقة صديقه الراحل، في لقطة تفاعل معها الجمهور بحرارة.

لحظة صادقة تؤكد أن الرقم 21 سيبقى حاضرًا مع البرتغال

الجماهير البرتغالية لم تكتفِ بالتصفيق، بل رفعت لافتات ضخمة لصور جوتا، في مشهد مؤثر أبرز حجم الحب الذي يحظى به اللاعب، سواء داخل الملعب أو خارجه.

بهذه اللحظات، بدا أن البرتغال لم تبدأ فقط رحلة جديدة نحو المونديال، بل استهلت مشوارها برسالة إنسانية راقية: أن رقم (21) سيظل حاضرًا في قلوب اللاعبين والجماهير، مهما غاب صاحبه عن الملاعب.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

رونالدو البرتغال تصفيات كأس العالم 2026 ديوجو جوتا كانسيلو رقم 21 روبين نيفيز المنتخب البرتغالي تكريم جوتا

