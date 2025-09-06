المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدمة في لندن.. أرسنال بدون ساليبا أمام السيتي ونيوكاسل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:46 م 06/09/2025
ساليبا

الفرنسي الدولي ويليام ساليبا

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وظهرت الإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا الأخيرة، عقب مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسرها "المدفعجية" بهدف نظيف.

غياب مؤكد أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ساليبا سيغيب عن مواجهتي مانشستر سيتي (21 سبتمبر) ونيوكاسل (28 سبتمبر) في البريميرليج، إلى جانب غيابه عن بداية مشوار أرسنال في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس".

كما سيحرم منتخب فرنسا من خدماته في فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر أكتوبر.

كومان ينضم لتعويض ديمبيلي ودويه المصابين

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استدعاء كينجسلي كومان لتعزيز قائمة "الديوك" بعد إصابة عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه في لقاء أوكرانيا، حيث أظهرت الفحوصات إصابة ديمبيلي بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، بينما يعاني دويه من إصابة في باطن القدم.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم أرسنال الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا نيوكاسل مانشستر سيتي منتخب فرنسا أتلتيك بلباو ساليبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات