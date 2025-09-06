صدمة في لندن.. أرسنال بدون ساليبا أمام السيتي ونيوكاسل

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وظهرت الإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا الأخيرة، عقب مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسرها "المدفعجية" بهدف نظيف.

غياب مؤكد أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ساليبا سيغيب عن مواجهتي مانشستر سيتي (21 سبتمبر) ونيوكاسل (28 سبتمبر) في البريميرليج، إلى جانب غيابه عن بداية مشوار أرسنال في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس".

كما سيحرم منتخب فرنسا من خدماته في فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر أكتوبر.

كومان ينضم لتعويض ديمبيلي ودويه المصابين

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استدعاء كينجسلي كومان لتعزيز قائمة "الديوك" بعد إصابة عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه في لقاء أوكرانيا، حيث أظهرت الفحوصات إصابة ديمبيلي بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، بينما يعاني دويه من إصابة في باطن القدم.