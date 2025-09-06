المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الفوز على أندورا لم يقنعني".. توخيل غير راضٍ عن أداء إنجلترا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:58 م 06/09/2025
توماس توخيل

توماس توخيل

 أبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استياءه من الأداء الذي قدمه لاعبوه، رغم الفوز 2-0 على أندورا، مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

انتقادات لافتقاد السرعة وإشادة خاصة بإليوت أندرسون

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "ITV": "الأجواء في المدرجات كانت مختلفة عن الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الحماس كان موجودًا، الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان علينا تسجيل المزيد من الأهداف، بعد الهدف الأول فقدنا الكرة كثيرًا وافتقدنا التركيز، لكن في الشوط الثاني تحسّنا نسبيًا".

وأشاد المدرب الألماني بظهور الواعد إليوت أندرسون الأول مع المنتخب، مؤكدًا: "كان متوترًا طوال الأسبوع، لكننا شجعناه ونجح في اجتياز الاختبار، وقد يكون له دور أمام صربيا الثلاثاء المقبل".

وأوضح توخيل أن غياب السرعة في الأداء يعود إلى تذبذب مستوى الثلاثي إيبيريتشي إيزي، نوني مادويكي، وماركوس راشفورد، مضيفًا: "هذا الأمر يحدث أمام الفرق الضعيفة، وكان علينا تسجيل الهدف الثاني مبكرًا".

واختتم مدرب إنجلترا تصريحاته: "تعلمنا الكثير، وأنا سعيد باللاعبين، لكن تركيزنا الآن ينصب على مواجهة صربيا".

إنجلترا تحافظ على العلامة الكاملة في صدارة المجموعة

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، ليواصل صدارته للمجموعة الحادية عشرة.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

 

إنجلترا صربيا توماس توخيل تصفيات كأس العالم 2026 أندورا إليوت أندرسون المنتخب الإنجليزي

