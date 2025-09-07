المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد انتقاله للنصر.. فيليكس يحقق أفضل ظهور دولي في مسيرته

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:03 ص 07/09/2025
رونالدو

البرتغالي جواو فيليكس

احتفل البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم النصر السعودي، بتسجيل أول ثنائية له على المستوى الدولي، ليقود منتخب بلاده رفقة كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو إلى فوز كبير على أرمينيا بنتيجة 5-0، مساء السبت، في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيليكس يوقع على أول ثنائية دولية في مسيرته

وسجل فيليكس هدفين مميزين، رفع بهما رصيده إلى 11 هدفًا في 46 مباراة مع منتخب بلاده منذ انطلاق مسيرته الدولية عام 2019.

وسبق له أن هز شباك كرواتيا (3 أهداف)، لوكسمبورج (هدفين)، إلى جانب أندورا، غانا، البوسنة وإيرلندا.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثي السعودي يتألق مع البرتغال في التصفيات

وجاء الانتصار البرتغالي بقيادة ثلاثي الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز القائد كريستيانو رونالدو (النصر) هدفين رائعين، فيما اختتم جواو كانسيلو (الهلال) الخماسية بهدف جميل أكد به تفوق منتخب بلاده.

انطلاقة مثالية للبرتغال

بهذا الفوز، حصد منتخب البرتغال أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، ليعلن عن نفسه مبكرًا كأحد أبرز المرشحين لصدارة المجموعة.

بينما ظل المنتخب الأرميني في قاع الترتيب دون رصيد، بانتظار بقية مباريات الجولة التي تجمع المجر بجمهورية إيرلندا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

كريستيانو رونالدو البرتغال النصر جواو فيليكس جواو كانسيلو أرمينيا تصفيات كأس العالم 2026 الدوري السعودي للمحترفين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

