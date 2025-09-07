يشهد اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، بعض المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها لقاء تركيا وإسبانيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كما يلعب منتخب هولندا أمام ليتوانيا ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

فيما يواجه منتخب ألمانيا، نظيره إيرلندا الشمالية في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة وحيدة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث أفريقيا الوسطى أمام جزر القمر في الجولة الثامنة.

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

أفريقيا الوسطى - جزر القمر - الساعة 7 مساءً.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

هولندا - ليتوانيا - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

ألمانيا - إيرلندا الشمالية - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

تركيا - إسبانيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

بلجيكا - كازاخستان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD5.