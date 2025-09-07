المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم في أوروبا وأفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:03 ص 07/09/2025
إسبانيا

إسبانيا

يشهد اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، بعض المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها لقاء تركيا وإسبانيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كما يلعب منتخب هولندا أمام ليتوانيا ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

فيما يواجه منتخب ألمانيا، نظيره إيرلندا الشمالية في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة وحيدة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث أفريقيا الوسطى أمام جزر القمر في الجولة الثامنة.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

أفريقيا الوسطى - جزر القمر - الساعة 7 مساءً.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

هولندا - ليتوانيا - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

ألمانيا - إيرلندا الشمالية - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

تركيا - إسبانيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

بلجيكا - كازاخستان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD5.

تصفيات كأس العالم تركيا كأس العالم إسبانيا هولندا بلجيكا جدول مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الأحد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات