ديشامب يرد على باريس سان جيرمان بشأن إصابة ديمبيلي ودوي

رد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، على بيان باريس سان جيرمان بشأن إصابتي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وتعرض ديمبيلي ودوي، للإصابة مع منتخب فرنسا ليغادرا المنتخب.

وحذر باريس سان جيرمان، من حالة الثنائي قبل انضمامه إلى منتخب فرنسا.. طالع التفاصيل من هنا

"سنكون على دراية بوضع اللاعبين عند تلقينا للمعلومات، لأن بعض الأندية تُقدمها لنا بشكل أو بآخر، لطالما تعاملنا مع الأمور بجدية واحترافية كبيرتين".

"أتفهم أنني لو كنتُ مكانهم، لشعرتُ بنفس الشعور، فأنا لستُ هنا للمخاطرة، ولكن من الواضح أنه مع عثمان ديمبيلي، إذا تركت اللاعبين على مقاعد البدلاء، فأنتَ لا تُخاطر ولكن منذ اللحظة التي يكون فيها اللاعبون في الملعب، لا وجود لأي خطر، مع البروتوكولات المُعتمدة".

"أضرب مثالاً بهذا التجمع الأخير، لديّ ريان شرقي وويليام صليبا مصابان، والبروتوكول ينص على تسجيل إصاباتهما، ولن يتمكنا من اللعب، لذلك لا أحضرهما، ينص البروتوكول على وجوب حضورهما لتسجيل إصاباتهما صباح الاثنين سنرى مع اللاعب كيف تتطور الأمور".

"لقد تعاملنا بجدية، ودائمًا ما كنا نسأل عن مشاعر اللاعب قبل أي مباراة، فبالنسبة لي، الشعور أساسي، وأنا أعمل على هذا الأساس، وأضرب مثالًا آخر بديزيه دوي، الذي طلب مني الخروج في الشوط الأول، ضد أوكرانيا، ولكن بعد النقاش، حتى مع علمي بأن الرغبة في اللعب هي المسيطرة، إذا قال لي بعد عشرين دقيقة لديّ شيء ما، فسأستبدله، وصلت الرسالة".