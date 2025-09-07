المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ديشامب يرد على باريس سان جيرمان بشأن إصابة ديمبيلي ودوي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:26 م 07/09/2025
ديديه ديشامب

ديديه ديشامب

رد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، على بيان باريس سان جيرمان بشأن إصابتي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وتعرض ديمبيلي ودوي، للإصابة مع منتخب فرنسا ليغادرا المنتخب.

وحذر باريس سان جيرمان، من حالة الثنائي قبل انضمامه إلى منتخب فرنسا.. طالع التفاصيل من هنا

"سنكون على دراية بوضع اللاعبين عند تلقينا للمعلومات، لأن بعض الأندية تُقدمها لنا بشكل أو بآخر، لطالما تعاملنا مع الأمور بجدية واحترافية كبيرتين".

"أتفهم أنني لو كنتُ مكانهم، لشعرتُ بنفس الشعور، فأنا لستُ هنا للمخاطرة، ولكن من الواضح أنه مع عثمان ديمبيلي، إذا تركت اللاعبين على مقاعد البدلاء، فأنتَ لا تُخاطر ولكن منذ اللحظة التي يكون فيها اللاعبون في الملعب، لا وجود لأي خطر، مع البروتوكولات المُعتمدة".

"أضرب مثالاً بهذا التجمع الأخير، لديّ ريان شرقي وويليام صليبا مصابان، والبروتوكول ينص على تسجيل إصاباتهما، ولن يتمكنا من اللعب، لذلك لا أحضرهما، ينص البروتوكول على وجوب حضورهما لتسجيل إصاباتهما صباح الاثنين سنرى مع اللاعب كيف تتطور الأمور".

"لقد تعاملنا بجدية، ودائمًا ما كنا نسأل عن مشاعر اللاعب قبل أي مباراة، فبالنسبة لي، الشعور أساسي، وأنا أعمل على هذا الأساس، وأضرب مثالًا آخر بديزيه دوي، الذي طلب مني الخروج في الشوط الأول، ضد أوكرانيا، ولكن بعد النقاش، حتى مع علمي بأن الرغبة في اللعب هي المسيطرة، إذا قال لي بعد عشرين دقيقة لديّ شيء ما، فسأستبدله، وصلت الرسالة".

مباراة فرنسا القادمة
باريس سان جيرمان منتخب فرنسا دوي ديمبيلي ديشامب

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

