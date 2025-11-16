علق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على بكاء الطفل الذي رافقه خلال مباراة أرمينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب البرتغال على أرمينيا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وخلال النشيد الوطني، دخل طفل في نوبة بكاء بسبب مشاهدته للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل المباراة.

تعليق رونالدو

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تعرفت على صديق جديد بالأمس، أنا ممتن للحب والدعم كل يوم وآمل أن يتمكن الجميع من متابعة أحلامهم!".

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين من خماسية البرتغال في أرمينيا في الدقيقة 21 و46، من زمن المباراة.

موعد مباراة البرتغال والمجر

من المقرر أن تُقام مباراة المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية ضد نظيره المجري، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة.

بهذه الثنائية عزز رونالدو رقمه القياسي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات كرة القدم بـ140 هدفًا دوليًا.

كما بات رونالدو ثاني ترتيب الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم في جميع القارات برصيد 38 هدفا متخطيا ليونيل ميسي بفارق هدفين، ومتأخرًا بهدف وحيد عن كارلوس رويز من جواتيمالا.

