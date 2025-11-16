المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"آمل أن تتحقق أحلام الجميع".. رونالدو يعلق على بكاء طفل في مباراة أرمينيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:06 م 07/09/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو - قائد منتخب البرتغال

علق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على بكاء الطفل الذي رافقه خلال مباراة أرمينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب البرتغال على أرمينيا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وخلال النشيد الوطني، دخل طفل في نوبة بكاء بسبب مشاهدته للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل المباراة.

تعليق رونالدو

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تعرفت على صديق جديد بالأمس، أنا ممتن للحب والدعم كل يوم وآمل أن يتمكن الجميع من متابعة أحلامهم!".

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين من خماسية البرتغال في أرمينيا في الدقيقة 21 و46، من زمن المباراة.

موعد مباراة البرتغال والمجر

من المقرر أن تُقام مباراة المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية ضد نظيره المجري، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة.

بهذه الثنائية عزز رونالدو رقمه القياسي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخبات كرة القدم بـ140 هدفًا دوليًا.

كما بات رونالدو ثاني ترتيب الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم في جميع القارات برصيد 38 هدفا متخطيا ليونيل ميسي بفارق هدفين، ومتأخرًا بهدف وحيد عن كارلوس رويز من جواتيمالا.

لمشاهدة ألبوم بكاء الطفل بسبب رونالدو.. اضغط هنا، أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال تصفيات كأس العالم أرمينيا كريتسيانو رونالدو

