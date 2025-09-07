المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هزم فان بيرسي.. ديباي ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:34 م 07/09/2025
ديباي

ممفيس ديباي - الهداف التاريخي لمنتخب هولندا

أصبح اللاعب ممفيس ديباي، اليوم الأحد، الهداف التاريخي لمنتخب هولندا، بعدما سجل هدفًا تخطى به المهاجم المعتزل روبن فان بيرسي.

منتخب هولندا ضم عبر تاريخه مع كرة القدم، عدة مهاجمين بارزين، أمثال ماركو فان باستن وباتريك كلويفرت ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي، لكنهم جميعًا يأتون خلف ديباي في قائمة الهدافين التاريخيين.

ديباي.. الهداف التاريخي لمنتخب هولندا

أحرز ديباي هدفًا في مباراة جارية يحل خلالها المنتخب الهولندي ضيفًا على ليتوانيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبات صاحب الـ31 عامًا منفردًا بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا، متفوقًا على فان بيرسي.

وبلغ رصيد ديباي مع منتخب هولندا 51 هدفًا في 104 مباريات رسمية، ليصبح أكثر من سجل بالقميص البرتقالي متقدمًا بفارق هدف وحيد عن روبن فان بيرسي الذي خاض 102 مباراة دولية.

وسجل ديباي أهدافه مع المنتخب الهولندي على النحو الآتي:

- أهداف في تصفيات كأس العالم: 19

- أهداف في مباريات ودية: 11

- أهداف في دوري الأمم الأوروبية: 8

- أهداف في تصفيات أمم أوروبا: 7

- أهداف في أمم أوروبا: 3

- أهداف في كأس العالم 3

يشار إلى أن ديباي يخوض حاليًا تجربة فريدة في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، إذ يرتدي قميص كورينثيانز البرازيلي منذ سبتمبر 2024.

تصفيات كأس العالم منتخب هولندا ممفيس ديباي

