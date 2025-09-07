المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة بطلها ديباي.. هولندا تقتنص انتصارًا مثيرًا في تصفيات المونديال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:54 م 07/09/2025
هولندا

منتخب هولندا

اقتنص منتخب هولندا انتصارًا مثيرًا من مضيفه منتخب ليتوانيا (2-3)، في مباراة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة ليتوانيا ضد هولندا، انطلقت بحلول السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب داريوس جيريناس، في كاوناس، لحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

انتصار هولندا

منتخب هولندا نجح في التقدم مبكرًا بهدف ممفيس ديباي بعد مرور 11 دقيقة، ثم عززت الطواحين تقدمها بهدف ثان سجله مادورو في الدقيقة 33.

لكن مباراة ليتوانيا ضد هولندا، شهدت ريمونتادا من أصحاب الأرض، خلال 7 دقائق، بدأها جفيداس جينيتيس ثم إدفيناس جيردفينيس في الدقائق 36 و43.

لينتهي الشوط الأول المثير من مباراة ليتوانيا ضد هولندا، بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويتأجل حسم اللقاء إلى مجريات الشوط الثاني.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026

ثم عاد ممفيس ديباي وأعاد منتخب هولندا إلى المقدمة مرة أخرى، موقعًا على هدفه الثاني والثالث للطواحين، في الدقيقة 63.

واستعاد منتخب هولندا الانتصارات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة مجموعته، بعدما تعادل بهدف لمثله مع بولندا، الخميس الماضي.

بينما تكبدت ليتوانيا الهزيمة الثانية، وتأجل الفوز الأول مرة أخرى، بعدما تعادلت في 3 مباريات خلال هذه التصفيات، ليتجمد رصيد ليتوانيا عند 3 نقاط.

وبعد هذه المباراة، تنتهي ارتباطات منتخب هولندا في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة الطواحين المقبلة ضد مالطا، يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.

بينما بعد هذه المواجهة، يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب فنلندا، على ملعب أمستردام أرينا، مساء يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانفرد ممفيس ديباي بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا على مستوى كل المسابقات والبطولات، مخطيًا روبن فان بيرسي، بعدما وصل إلى 51 هدفًا في 104 مباريات رسمية، أي أنه أصبح يتفوق بفارق هدف واحد.

هزم فان بيرسي.. ديباي ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا

هولندا
هولندا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب هولندا منتخب ليتوانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات