اقتنص منتخب هولندا انتصارًا مثيرًا من مضيفه منتخب ليتوانيا (2-3)، في مباراة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة ليتوانيا ضد هولندا، انطلقت بحلول السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب داريوس جيريناس، في كاوناس، لحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

انتصار هولندا

منتخب هولندا نجح في التقدم مبكرًا بهدف ممفيس ديباي بعد مرور 11 دقيقة، ثم عززت الطواحين تقدمها بهدف ثان سجله مادورو في الدقيقة 33.

لكن مباراة ليتوانيا ضد هولندا، شهدت ريمونتادا من أصحاب الأرض، خلال 7 دقائق، بدأها جفيداس جينيتيس ثم إدفيناس جيردفينيس في الدقائق 36 و43.

لينتهي الشوط الأول المثير من مباراة ليتوانيا ضد هولندا، بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويتأجل حسم اللقاء إلى مجريات الشوط الثاني.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026

ثم عاد ممفيس ديباي وأعاد منتخب هولندا إلى المقدمة مرة أخرى، موقعًا على هدفه الثاني والثالث للطواحين، في الدقيقة 63.

واستعاد منتخب هولندا الانتصارات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة مجموعته، بعدما تعادل بهدف لمثله مع بولندا، الخميس الماضي.

بينما تكبدت ليتوانيا الهزيمة الثانية، وتأجل الفوز الأول مرة أخرى، بعدما تعادلت في 3 مباريات خلال هذه التصفيات، ليتجمد رصيد ليتوانيا عند 3 نقاط.

وبعد هذه المباراة، تنتهي ارتباطات منتخب هولندا في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة الطواحين المقبلة ضد مالطا، يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.

بينما بعد هذه المواجهة، يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب فنلندا، على ملعب أمستردام أرينا، مساء يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانفرد ممفيس ديباي بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا على مستوى كل المسابقات والبطولات، مخطيًا روبن فان بيرسي، بعدما وصل إلى 51 هدفًا في 104 مباريات رسمية، أي أنه أصبح يتفوق بفارق هدف واحد.

