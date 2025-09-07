وقع ميكيل ميرينو على الهاتريك لصالح منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب تركيا، في المباراة المقامة الآن ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب إسبانيا يكتسح نظيره التركي حتى الآن (6-0)، في مباراة تقام على ملعب قونية متروبوليتان على الأراضي التركية، لحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال أمريكا.

هاتريك ميكيل ميرينو

ووقع ميكيل ميرينو على نصف أهداف منتخب إسبانيا في شباك تركيا حتى الآن، بعدما زار شباك أوجركان شاكير في 3 مناسبات مختلفة خلال مجريات اللقاء.

وسجل لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 22، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات وقع على الثاني بالدقيقة 45+1، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 57.

ويعد هذا الهاتريك الأول الذي يحرزه ميكيل ميرينو في مسيرته الكروية مع المنتخبات والأندية، بينما أفضل معدل كان تسجيل هدفين لصالح آرسنال ضد ليستر سيتي، الموسم الماضي من البريميرليج.

وأصبح ميكيل ميرينو ثاني لاعب خط وسط يسجل ثلاثية لمنتخب إسبانيا في جميع المسابقات خلال السنوات الـ15 الماضية، بعد إيسكو ضد الأرجنتين في مارس 2018.

وبعد هذا الفوز العريض، يرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته، بعد خوض مباراتين فقط، فيما يتجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط فقط.