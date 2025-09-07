المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأول في مسيرته.. ميكيل ميرينو يبصم على الهاتريك أمام تركيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:22 م 07/09/2025
ميكيل ميرينو

احتفال ميكيل ميرينو مع لامين يامال

وقع ميكيل ميرينو على الهاتريك لصالح منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب تركيا، في المباراة المقامة الآن ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب إسبانيا يكتسح نظيره التركي حتى الآن (6-0)، في مباراة تقام على ملعب قونية متروبوليتان على الأراضي التركية، لحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال أمريكا.

مباراة إسبانيا ضد تركيا دقيقة بدقيقة.. طالع التفاصيل من هنا

هاتريك ميكيل ميرينو

ووقع ميكيل ميرينو على نصف أهداف منتخب إسبانيا في شباك تركيا حتى الآن، بعدما زار شباك أوجركان شاكير في 3 مناسبات مختلفة خلال مجريات اللقاء.

وسجل لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 22، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات وقع على الثاني بالدقيقة 45+1، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 57.

ويعد هذا الهاتريك الأول الذي يحرزه ميكيل ميرينو في مسيرته الكروية مع المنتخبات والأندية، بينما أفضل معدل كان تسجيل هدفين لصالح آرسنال ضد ليستر سيتي، الموسم الماضي من البريميرليج.

الأول في تصفيات المونديال.. بيدري يتقدم لإسبانيا أمام تركيا

وأصبح ميكيل ميرينو ثاني لاعب خط وسط يسجل ثلاثية لمنتخب إسبانيا في جميع المسابقات خلال السنوات الـ15 الماضية، بعد إيسكو ضد الأرجنتين في مارس 2018.

وبعد هذا الفوز العريض، يرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته، بعد خوض مباراتين فقط، فيما يتجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط فقط.

مباراة إسبانيا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب تركيا منتخب إسبانيا ميكيل ميرينو مباراة إسبانيا وتركيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات