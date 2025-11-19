اكتسح منتخب إسبانيا نظيره التركي مساء اليوم الأحد بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والتقى مساء اليوم الأحد، منتخب إسبانيا مع نظيره التركي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وواصل منتخب "لاروخا" الانتصارات بعد فاز في الجولة الخامسة بنتيجة 3-0 على بلغاريا.

منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: "جورجيا، تركيا وبلغاريا".

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جورجيا برصيد 3 نقاط فقط، وهو نفس رصيد منتخب تركيا، أما بلغاريا يتواجد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

ملخص المباراة

ظهرت سيطرة منتخب إسبانيا مبكرا وهو ما ترجم الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق بيدري، وذلك بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ لاعب تركيا بمهارة وسدد الكرة في الشباك.

وحاول منتخب تركيا تسجيل هدف التعادل عن طريق أكتوروغلو في الدقيقة 20 وذلك بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 22 أحرز مايكل ميرنو الهدف الثاني في المباراة بعد عرضية أرضية قابلها بتسديدة قوية سكنت يمين حارس تركيا.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45+1 سجل ميرنو الهدف الثاني له في المباراة والثالث لإسبانيا، بعد تسديدة قوية أيضا سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرا عن الأول، حيث استمر ضغط منتخب إسبانيا قائمًا حتى سجل فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 52 بعد تسديدة قوية في المرمى.

وبعدها بستة دقائق فقط، أحرز لاروخا الهدف الخامس عن طريق ميرنو الذي سدد كرة يسارية "صاروخ" سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس تركيا.

الدقيقة 62 أنهى بيدري الأهداف بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس.

ولم تأت الدقائق المتبقية للمباراة بجديد لتنتهي بفوز إسبانيا بسداسية نظيفة.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

معسكر أكتوبر

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا في معسكر شهر أكتوبر المقبل مع جورجيا في الجولة السابعة من التصفيات في لقاء يقام يوم 11 أكتوبر، كما يلتقي مع بلغاريا من جديد في الجولة الثامنة يوم 14 من نفس الشهر.