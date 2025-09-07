انتهت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الأحد، حيث شهدت إثارة وندية واضحة إلى جانب غزارة تهديفية.

ولم تنته أي مباراة من اللقاءات التي انطلقت الأحد، في التصفيات الأوروبية لكأس العالم بالتعادل السلي، حيث ظهرت الغزارة التهديفية بوضوح في جميع المواجهات.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم

أبرز مباريات الأحد

وتفوق منتخب بلجيكا أمام نظيره كازاخستان بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وسقط منتخب تركيا أمام نظيره إسبانيا بسداسية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية.

وحسم منتخب مقدونيا تفوقه أمام نظيره ليشتنشتاين بخماسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

مباريات الأحد من تصفيات أوروبا لكأس العالم

جورجيا 3-0 بلغاريا

ليتوانيا 2-3 هولندا

مقدونيا 5-0 ليشتنشتاين

تركيا 0-6 إسبانيا

ألمانيا 3-1 أيرلندا الشمالية

لوكسمبورج 0-1 سلوفاكيا

بولندا 3-1 فنلندا

بلجيكا 6-0 كازاخستان