مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

سداسية بلجيكا وخماسية مقدونيا.. غزارة تهديفية في تصفيات أوروبا لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:58 م 07/09/2025
دي بروين

كيفين دي بروين

انتهت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الأحد، حيث شهدت إثارة وندية واضحة إلى جانب غزارة تهديفية.

ولم تنته أي مباراة من اللقاءات التي انطلقت الأحد، في التصفيات الأوروبية لكأس العالم بالتعادل السلي، حيث ظهرت الغزارة التهديفية بوضوح في جميع المواجهات.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم

أبرز مباريات الأحد

وتفوق منتخب بلجيكا أمام نظيره كازاخستان بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وسقط منتخب تركيا أمام نظيره إسبانيا بسداسية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية.

وحسم منتخب مقدونيا تفوقه أمام نظيره ليشتنشتاين بخماسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

مباريات الأحد من تصفيات أوروبا لكأس العالم

جورجيا 3-0 بلغاريا

ليتوانيا 2-3 هولندا

مقدونيا 5-0 ليشتنشتاين

تركيا 0-6 إسبانيا

ألمانيا 3-1 أيرلندا الشمالية

لوكسمبورج 0-1 سلوفاكيا

بولندا 3-1 فنلندا

بلجيكا 6-0 كازاخستان

منتخب بلجيكا منتخب مقدونيا تصفيات أوروبا لكأس العالم

الكسندر اساك

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

