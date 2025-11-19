المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

احتفال لامين يامال وحضور الجماهير.. لقطات من مباراة إسبانيا وتركيا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:07 ص 08/09/2025
اكتسح منتخب إسبانيا نظيره التركي مساء اليوم الأحد بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والتقى مساء اليوم الأحد، منتخب إسبانيا مع نظيره التركي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وواصل "لاروخا" الانتصارات بعد فاز في الجولة الخامسة بنتيجة 3-0 على بلغاريا.

منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: "جورجيا، تركيا وبلغاريا".

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جورجيا برصيد 3 نقاط فقط، وهو نفس رصيد منتخب تركيا، أما بلغاريا يتواجد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

لقطات من مباراة إسبانيا وتركيا

وظهرت ضمن اللقطات احتفال اللاعب الشاب لامين يامال الذي غاب عن التسجيل في مباراة تركيا، بالإضافة إلى تسديدة بيدري التي سجل من خلالها الهدف.

ورغم إقامة المباراة في تركيا، إلا أن جماهير إسبانيا دعمت "لاروخا" بحماس شديد وكانت أحد أهم أسباب الفوز بسداسية.

كما ظهر نيكو ويليامز متعبا للغاية خلال تبديله في المباراة وذلك بعدما تعرض لإصابة.

لمشاهدة اللقطات اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

مباراة إسبانيا القادمة
تركيا إسبانيا تصفيات كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

