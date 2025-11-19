اكتسح منتخب إسبانيا نظيره التركي مساء اليوم الأحد بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والتقى مساء اليوم الأحد، منتخب إسبانيا مع نظيره التركي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وواصل "لاروخا" الانتصارات بعد فاز في الجولة الخامسة بنتيجة 3-0 على بلغاريا.

منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: "جورجيا، تركيا وبلغاريا".

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جورجيا برصيد 3 نقاط فقط، وهو نفس رصيد منتخب تركيا، أما بلغاريا يتواجد في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

لقطات من مباراة إسبانيا وتركيا

وظهرت ضمن اللقطات احتفال اللاعب الشاب لامين يامال الذي غاب عن التسجيل في مباراة تركيا، بالإضافة إلى تسديدة بيدري التي سجل من خلالها الهدف.

ورغم إقامة المباراة في تركيا، إلا أن جماهير إسبانيا دعمت "لاروخا" بحماس شديد وكانت أحد أهم أسباب الفوز بسداسية.

كما ظهر نيكو ويليامز متعبا للغاية خلال تبديله في المباراة وذلك بعدما تعرض لإصابة.

لمشاهدة اللقطات اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.