رسميًا.. إقالة سانتوس من تدريب أذربيجان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:09 م 08/09/2025
فرناندو سانتوس

فرناندو سانتوس

أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم، إقالة فرناندو سانتوس من تدريب المنتخب؛ بسبب سوء النتائج.

وكشف اتحاد أذربيجان في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن إنهاء التعاقد بالتراضي من المدرب البرتغالي.

وتأتي إقالة سانتوس من تدريب أذربيجان، قبل مباراة أوكرانيا المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

مسيرة ضعيفة لسانتوس مع أذربيجان

وخاض سانتوس 11 مباراة مع أذربيجان، حيث تعادل في مباراتين وخسر 9 مباريات.

وتُعد هذه الإقالة هي الثالث للمدرب البرتغالي في أقل من سنتين، حيث إنه أقيل من تدريب بولندا، وبشكتاش وأذربيجان.

ويتواجد منتخب أذربيجان في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم، حيث يتذيل الترتيب دون نقاط.

وكان منتخب أذربيجان قد خسر أمام آيسلندا بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعات كأس العالم 

مباراة إذربيجان القادمة
