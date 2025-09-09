المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سوبوسلاي: كريستيانو رونالدو هو قدوتي منذ الطفولة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:29 م 08/09/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي

أكد دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول، ولاعب منتخب المجر، أن كان ينتظر مواجهة كريستيانو رونالدو.

ويلعب منتخب المجر أمام البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال سوبوسلاي في تصريحات صحفية: "اللعب أمام كريستيانو رونالدو يعني لي الكثير".

وأضاف: "لعبت أمام لاعبين عظماء من قبل، لكنني لم ألعب ضده فقط".

كريستيانو هو قدوتي

وأتم: "منذ طفولتي، كان كريستيانو رونالدو هو قدوتي، لذا حان الوقت".

وسبق وأن كشف سوبوسلاي، أن رونالدو هو لاعبه المفضل.

ويلعب المجر والبرتغال، في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2026، بجانب كل من إيرلندا، وأرمينيا.

وكان منتخب المجر قد تعادل أمام إيرلندا في الجولة الأولى من التصفيات.

ترتيب مجموعات كأس العالم

مباراة المجر القادمة
تصفيات كأس العالم البرتغال المجر كأس العالم 2026 سوبوسلاي

