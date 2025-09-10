المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برصيد 39 هدفًا.. كريستيانو يصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:25 م 09/09/2025 تعديل في 10/09/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

واصل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، كتابة التاريخ على الرغم من بلوغه الأربعين عامًا، بعدما سجل الهدف الثاني للبرتغال من علامة الجزاء في مواجهة المجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

الأسطورة البرتغالية يواصل صناعة التاريخ

وبذلك، أصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 39 هدفًا، معادلًا رقم كارلوس رويز الذي سجل نفس العدد من الأهداف.

ويأتي في المركز الثالث ليونيل ميسي برصيد 36 هدفًا.

ويواصل النجم البرتغالي صنع الإنجازات الدولية، حيث بلغ هدفه الدولي رقم 141 مع منتخب بلاده خلال 223 مباراة، ليصل إجمالي أهدافه في مسيرته الكروية إلى 943 هدفًا، مؤكدًا أنه لا يزال أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

كريستيانو رونالدو تصفيات كأس العالم 2026 ليونيل ميسي الهداف التاريخي البرتغال ضد المجر كارلوس رويز

