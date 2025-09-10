المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إنجلترا تكتسح صربيا بخماسية وألبانيا تفوز على لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:06 ص 10/09/2025
إنجلترا

إنجلترا

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره صربيا بنتيجة (5-0) في الجولة السادسة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقا بهدفين أحرزهما هاري كين ونونو مادويكي في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا ومارك جيهي وماركوس راشفورد ثلاثة أهداف أخرى بالدقائق 52 و75 و90.

وفي نفس التوقيت، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه لاتفيا بهدف وحيد سجله كريستيان أسلاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

بهذه النتائج، يبتعد المنتخب الإنجليزي بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد صربيا عند سبع نقاط من أربع مباريات وتراجع للمركز الثالث.

أما منتخب ألبانيا تقدم للمركز الثاني برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وتجمد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط من 5 مباريات، ليبقى في المركز الرابع.

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
إنجلترا صربيا تصفيات كأس العالم 2026 ألبانيا لاتفيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

