اكتسح منتخب إنجلترا نظيره صربيا بنتيجة (5-0) في الجولة السادسة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متفوقا بهدفين أحرزهما هاري كين ونونو مادويكي في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا ومارك جيهي وماركوس راشفورد ثلاثة أهداف أخرى بالدقائق 52 و75 و90.

وفي نفس التوقيت، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه لاتفيا بهدف وحيد سجله كريستيان أسلاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

بهذه النتائج، يبتعد المنتخب الإنجليزي بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد صربيا عند سبع نقاط من أربع مباريات وتراجع للمركز الثالث.

أما منتخب ألبانيا تقدم للمركز الثاني برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وتجمد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط من 5 مباريات، ليبقى في المركز الرابع.