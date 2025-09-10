المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اقترب من المتصدر.. مبابي يتجاوز هنري في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:27 ص 10/09/2025
مبابي

مبابي يواصل التألق مع منتخب فرنسا

نجح اللاعب كيليان مبابي، مساء الثلاثاء، في تخطي عدد أهداف تيري هنري الدولية مع منتخب فرنسا.

وفاز منتخب فرنسا (2-1) على آيسلندا، بعدما كان متأخرًا في نتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

مبابي يتخطى هنري

سجل مبابي هدف تعادل فرنسا أمام آيسلندا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأصبح صاحب الـ26 عامًا منفردًا بوصافة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، بعدما تخطى هنري بفارق هدف وحيد.

وقال مبابي عن تسجيل هدفه الدولي رقم 52 مع منتخب فرنسا: "ما يزال هناك الكثير من العمل، لدي لاعب آخر أسعى إلى تجاوزه".

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

وفيما يلي، ترتيب أفضل 5 هدافين في تاريخ منتخب فرنسا..

1) أوليفيه جيرو: 57 هدفًا (137 مباراة)

2) كيليان مبابي: 52 هدفًا (89 مباراة)

3) تيري هنري: 51 هدفًا (123 مباراة)

4) أنطوان جريزمان: 44 هدفًا (137 مباراة)

5) ميشيل بلاتيني: 41 هدفًا (72 مباراة)

ولم يتوقف جيرو وجريزمان عن ممارسة كرة القدم، لكنهما أعلن في وقت سابق من عام 2024 اعتزالهما دوليًا مع منتخب فرنسا.

مباراة فرنسا القادمة
