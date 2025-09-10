واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ بأقدامه، بعدما سجل خمسة أهداف كاملة "ميجا هاتريك" قاد بها منتخب بلاده إلى فوز كاسح على مولدوفا بنتيجة 11 - 1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بهذا الانتصار، حقق المنتخب النرويجي أكبر فوز في التصفيات الحالية، متجاوزًا انتصار هولندا على مالطا (8 - صفر) في يونيو الماضي، واقترب أيضًا من الرقم القياسي التاريخي الذي سجله منتخب ألمانيا الغربية بالفوز 12 - 0 على قبرص عام 1969. كما عادل هذا الانتصار أكبر فارق فوز في تاريخ النرويج بمباراة رسمية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها هالاند في تسجيل خمسة أهداف خلال مباراة واحدة، حيث فعلها سابقًا مع مانشستر يونايتد في فوزه على لايبزج 7 - صفر في دوري أبطال أوروبا عام 2023، ومع مانشستر سيتي أمام لوتون تاون 6 - 2 في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما لا ينسى عشاق كرة القدم ما قدمه في مونديال الشباب 2019 ببولندا، حين سجل تسعة أهداف تاريخية في مباراة واحدة أمام هندوراس انتهت 12 - 0.

البدايات الأولى للنجم النرويجي تعود إلى موسم 2015 - 2016 مع الفريق الثاني لنادي برينه، حيث لفت الأنظار سريعًا بتسجيله 18 هدفًا في 14 مباراة فقط، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويخوض أولى مبارياته بعمر 15 عامًا. ومن هناك انتقل إلى مولده عام 2017، ثم انطلقت رحلته الاحترافية الأوروبية عبر ريد بول سالزبورج في 2019، ليحقق لقب الدوري النمساوي مرتين وكأس النمسا مرة واحدة.

في ديسمبر من العام نفسه، وقع هالاند لبوروسيا دورتموند الألماني حيث توج بكأس ألمانيا، قبل أن يحط الرحال في صيف 2022 مع مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، منذ لحظاته الأولى في إنجلترا، فرض نفسه كأحد أخطر المهاجمين في العالم، وكان ركيزة أساسية في تحقيق السيتي ثلاثية تاريخية بموسمه الأول.

أما على صعيد الجوائز الفردية، فقد حصد هالاند جائزة الفتى الذهبي 2020، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 2021، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية العالمية لعامي 2021 و2022.

ومع مانشستر سيتي، فاز بجائزتي أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد.

دوليًا، دشن هالاند مشواره مع المنتخب النرويجي الأول في سبتمبر 2019 أمام مالطا، وسجل أول أهدافه بعد عام تقريبًا ضد النمسا.

ومنذ ذلك الحين، واصل تحطيم الأرقام حتى بات الهداف التاريخي للنرويج برصيد 48 هدفًا في 45 مباراة فقط، بينها أكثر من "هاتريك" أبرزها أمام رومانيا في دوري الأمم الأوروبية 2020.

هالاند اليوم لم يعد مجرد مهاجم موهوب، بل أصبح رمزًا للقوة التهديفية الخارقة، وسلاح النرويج الأبرز في حلم الوصول إلى المونديال المقبل.