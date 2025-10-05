المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليكيب: مبابي سينضم لمنتخب فرنسا رغم إصابته

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:20 م 05/10/2025
مبابي

مبابي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موقف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، من الانضمام لمنتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة ريال مدريد وفياريال بالأمس السبت في الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبابي سيتواجد في معسكر منتخب فرنسا بشكل طبيعي، على الرغم من إصابته.

ومن المفترض أن يخضع مبابي لفحص طبي، في معسكر فرنسا عقب انضمامه يوم الاثنين لتحديد موقفه من مواجهتي أذربيجان وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.  

وقال تشابي ألونسو في تصريحات صحفية: "مبابي تعرض لإصابة في الكاحل، وسينضم لمنتخب فرنسا ويتحدد موقفه".

ويلعب منتخب فرنسا أمام أذربيجان يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

ثم يلاقي آيسلندا يوم 13 أكتوبر الجاري، في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، بجانب كل من، أذربيجان، وآيسلندا، وأوكرانيا.

 

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم ريال مدريد فرنسا مبابي كأس العالم 2026

