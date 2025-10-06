المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وارتون يكشف رسالة توخيل له بعد استبعاده من قائمة إنجلترا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:52 م 06/10/2025
آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

كشف آدم وارتون نجم خط وسط فريق كريستال بالاس، عن رسالة توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا له، بعدما استبعده من قائمة كتيبة الأسود الثلاثة، لفترة التوقف الدولي، حيث سيواجه منتخب لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال وارتون في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل، حول رسالة توخيل له: "لقد أوصلني للتو رسالة مفادها أنني ألعب بشكل جيد، وأنني قريب من الانضمام، وأستحق التواجد هناك، لكنه يفضل أن يبقى مع الفريق نفسه".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم، لستُ منشغلاً كثيراً بهذا الأمر، يمكنني أخذ إجازة، والذهاب لزيارة أجدادي، وهذه ليست نهاية العالم، فهناك معسكر تدريبي آخر الشهر المقبل".

وواصل: "من الجيد سماع ما قاله توخيل، لكنني أعتقد أن تركيزي منصبّ على كريستال بالاس، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون منتخب إنجلترا مجرد مكافأة".

وأكمل: "لا أتوقع أي شيء، تمتلك إنجلترا لاعبين من الطراز الرفيع، ولديه الكثير من اللاعبين للاختيار من بينهم، بغض النظر عن من سيختار، لن يُدرج أي لاعب في التشكيلة الأساسية، وستُثار ضجة حول ذلك".

وزاد: "لا أستطيع الجلوس هنا والبكاء على ذلك، فهذه هي كرة القدم، وأنا سعيد باللعب مع كريستال بالاس، والحصول على دقائق لعب ومحاولة تقديم أفضل ما لديّ والتطور".

وأتم: "إذا تم اختياري سوف انضم، وإذا لا، سوف أستمر باللعب مع كريستال بالاس والاستمتاع بذلك، لا يوجد شيء آخر يمكنني فعله".

مباراة إنجلترا القادمة
منتخب إنجلترا توماس توخيل آدم وارتون

