تحوم الشكوك حول مشاركة هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، مع "الأسود الثلاثة" في المواجهة المقبلة ضد ويلز.

ويعاني كين من إصابة في الكاحل ولن يتدرب مع فريق توماس توخيل يوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني يواصل تدريبه المنفرد داخل الصالة الرياضية.

ويعد كين (32 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 74 هدفا في 109 مباريات.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي وديا يوم الخميس، ثم يتوجه إلى لاتفيا يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر لمواجهة منتخبها في تصفيات كأس العالم 2026.

ويمكن لمنتخب إنجلترا ضمان مقعده في نهائيات مونديال 2026 التي ستقام الصيف المقبل إذا فاز على لاتفيا بشرط تعثر صربيا أمام ألبانيا وأندورا.

جدول مباريات اليوم