مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

غاب عن التدريبات.. شكوك حول مشاركة هاري كين مع إنجلترا ضد ويلز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:22 م 08/10/2025
هاري كين

هاري كين

تحوم الشكوك حول مشاركة هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، مع "الأسود الثلاثة" في المواجهة المقبلة ضد ويلز.

ويعاني كين من إصابة في الكاحل ولن يتدرب مع فريق توماس توخيل يوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني يواصل تدريبه المنفرد داخل الصالة الرياضية.

ويعد كين (32 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 74 هدفا في 109 مباريات.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي وديا يوم الخميس، ثم يتوجه إلى لاتفيا يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر لمواجهة منتخبها في تصفيات كأس العالم 2026.

ويمكن لمنتخب إنجلترا ضمان مقعده في نهائيات مونديال 2026 التي ستقام الصيف المقبل إذا فاز على لاتفيا بشرط تعثر صربيا أمام ألبانيا وأندورا.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا هاري كان

